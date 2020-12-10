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Брагин: после поражения от Риги у СКА был серьёзный разговор, это подействовало

Брагин: после поражения от Риги у СКА был серьёзный разговор, это подействовало
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (7:2).

«Серьёзно подошли к матчу, было хорошее начало, сделали хороший задел. Во втором периоде было большое большинство, во время которого немного потеряли концентрацию. Но в целом хороший матч.

После матча с рижским «Динамо» был серьёзный разговор, что нельзя играть так при своих болельщиках. К любому противнику нужно относиться серьёзно, это подействовало, провели неплохой матч.

Идёт строительство команды. Сегодня первый период – примерно то, что мы хотим видеть. Конкуренция никогда не мешала прогрессу, играют лучшие на данный момент. Дай бог, чтобы Старков и дальше так играл, значит, у него будет место в составе», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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