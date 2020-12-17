Менеджер молодёжной сборной Швеции нарушил правила карантина и пропустит МЧМ-2021

Менеджер молодёжной сборной Швеции Йонас Франссон не сможет принять участие в МЧМ-2021 в Канаде. Команда ранее прилетела в Эдмонтон вместе с российской и финской делегациями. Сообщается, что Франссон нарушил правила карантина. Специалист покинул отель, так как хотел вернуться в аэропорт, чтобы забрать забытый багаж.



«Мне очень жаль. Дело в том, что у меня уже два года есть дыхательный аппарат, которым я должен пользоваться каждую ночь, я обещал это своим детям. Да, я совершил ошибку и вышел из «пузыря», но я поехал в аэропорт со справкой от врача, чтобы забрать шнур для аппарата», – сказал Франссон.



Генеральный секретарь Шведской хоккейной ассоциации Йохан Старк сообщил, что Франссон уже вылетел домой.



«Я сам с ним не разговаривал. Но это человеческая ошибка. Когда вы попадаете в «пузырь», вы должны находиться в своей комнате. По его словам, он поехал на такси в аэропорт, потому что что-то там забыл. Но в «пузырь» не разрешат войти снова. Он очень разочарован», – сказал Старк.



Ранее стало известно, что главный тренер молодёжной команды Швеции Томас Монтен, ассистент главного тренера Андерс Лундберг и видеотренер Адам Альмквист заразились коронавирусом и не могут отправиться на МЧМ-2021 в Канаду.

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