«Это две минуты». Старший сын Овечкина атаковал отца клюшкой с нарушением правил

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал новое видео с сыном в «сториз» в своём «инстаграме».



На видео российский нападающий играет со своим старшим сыном Сергеем, а также с собакой. В конце видео Сергей побежал на Александра с высоко поднятой клюшкой, пытаясь попасть ею по отцу. Овечкин отреагировал: «Это две минуты».

Напомним, что ранее Сергей с отцом впервые вышел на лёд в коньках.



Старший сын Овечкина родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.



Напомним, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. С того времени выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ провёл 1152 матча, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.