«Это две минуты». Старший сын Овечкина атаковал отца клюшкой с нарушением правил

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал новое видео с сыном в «сториз» в своём «инстаграме».
На видео российский нападающий играет со своим старшим сыном Сергеем, а также с собакой. В конце видео Сергей побежал на Александра с высоко поднятой клюшкой, пытаясь попасть ею по отцу. Овечкин отреагировал: «Это две минуты».
Напомним, что ранее Сергей с отцом впервые вышел на лёд в коньках.
Старший сын Овечкина родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.
Напомним, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. С того времени выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ провёл 1152 матча, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.
- 18 декабря 2020
-
16:24
-
15:44
-
15:30
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:01
-
11:37
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:43
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:02
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
05:23
-
03:25
-
03:05
- 17 декабря 2020
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:46