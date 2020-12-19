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«В каком-то плане, конечно, обидно». Окулов прокомментировал невызов в сборную России

«В каком-то плане, конечно, обидно». Окулов прокомментировал невызов в сборную России
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал невызов в сборную России на Кубок Первого канала.

«Почему меня нет в составе сборной России? Ха. Сложный вопрос. Не знаю. По крайней мере, мне никто ничего не говорил. Многие думали, что у меня травма или ЦСКА просто попросил не вызывать? Нет, ничего такого. Я здоров, тренируюсь. Просто не вызвали.

Лучший бомбардир ЦСКА и вне сборной? В каком-то плане, конечно, обидно. Но в целом нормально отнёсся. Не вызвали? Значит, буду готовиться с командой, работать над собой. Немного отдохнул с супругой и детьми. Перезагрузился. Это тоже не помешает, всё-таки последние матчи за ЦСКА у меня получились не самые удачные», — приводит слова Окулова пресс-служба КХЛ.

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