Шведский защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом пропустит весь предстоящий сезон НХЛ

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд сообщил, что шведский защитник Оскар Клефбом не сыграет в предстоящем сезоне НХЛ. Игрок обороны пропустит весь чемпионат из-за хронической травмы плеча.



27-летний игрок уже перенёс несколько операций. Рецидив травмы не позволил ему провести девять матчей в концовке минувшего регулярного чемпионата, однако он сыграл во всех четырёх матчах квалификации плей-офф. Клефбом выступает за «Эдмонтон» с сезона-2013/2014.

За карьеру в клубе и лиге Оскар провёл 378 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 34 шайбы и сделал 122 результативные передачи при показателе полезности "-64". В плей-офф провёл 16 матчей, набрав 7 (2+5) очков при полезности "-2".