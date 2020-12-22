«Сибирь» — «Амур»: Вячеслав Ушенин забросил шайбу в дебютном матче за новосибирцев

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в Новосибирске принимает хабаровский «Амур» (3:0, завершился первый период).
Третью шайбу хозяев на 17-й минуте первого периода забросил Вячеслав Ушенин, для которого этот матч дебютный в составе «Сибири». В 30 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 8 (2+6) очков. Примечательно, что «Амур» был его предыдущей командой.
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Братья Ушенины пополнили состав «тигров» в 2015 году и провели в рядах хабаровского клуба пять с половиной сезонов. На счету Вячеслава 312 матчей в «Амуре», в которых он забросил 39 шайб и сделал 94 результативные передачи. Владислав провёл 314 матчей, отметился 65 передачами и 70 голами — лучший снайперский результат в истории выступления клуба в элите (Суперлига, КХЛ).
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