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Морозов: с нетерпением ждём Ковальчука в КХЛ

Морозов: с нетерпением ждём Ковальчука в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Ильи Ковальчука в омский «Авангард».

«Украсит ли КХЛ возвращение Ковальчука? Конечно! Ждём его с нетерпением. Побольше бы таких игроков к нам из-за океана возвращалось. Сказал ли, что точно прилетит? Нет, не говорил. Это же вы мне сейчас про это рассказываете. Пока никакой официальной информации нет. Думает Илья, думает. Дайте ему время, оно есть пока», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

У хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб в 15 матчах забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»
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