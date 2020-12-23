Билялов: много пропустил в этом сезоне, мешают перерывы, а сейчас ещё один
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:0). Российский вратарь в третий раз в сезоне сыграл на ноль.
«Тяжёлая игра. «Спартак» в честь своего праздника хотел победить, перегнал нас по броскам. Сегодня большую роль сыграло большинство. Мы провели хороший матч. «Спартак» хорошо нас прижимал в зоне, но, опять же, у нас в каждой игре установка – ловить шайбы на себя. У нас командная работа и отличное взаимопонимание.
Много пропустил в этом сезоне, стараюсь набрать полноценные кондиции, перерывы мешают. Сейчас будет ещё один – на Новый год. Конечно, доволен тем, что сыграл на ноль, спасибо ребятам, что помогали», — цитирует Билялова пресс-служба казанского клуба.
Знарок — о 0:3 с «Ак Барсом»: чтобы выигрывать матчи, нужно забить хотя бы пару голов
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