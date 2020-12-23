«Монреаль» подписал однолетнее соглашение с Фроликом на $ 750 тыс.
«Монреаль Канадиенс» подписал однолетнее соглашение с нападающим Михаэлем Фроликом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что контракт заключен на один сезон. Заработная плата составит $ 750 тыс.
Последним клубом Фролика была команда «Баффало Сэйбрз», куда он был обменян в январе 2020 года из «Калгари Флэймз». Нападающий выступал за «Калгари» с 2015 года. Также за карьеру в НХЛ он защищал цвета «Флориды Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс». В общей сложности Фролик провёл в североамериканской лиге 831 встречу и набрал 380 (158+222) очков. Кроме того, на счету Михала 47 матчей в розыгрышах Кубке Стэнли. В 2013 году Фролик выиграл главный трофей НХЛ вместе с «Чикаго».
«Калгари» обменял форварда Фролика в «Баффало»
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