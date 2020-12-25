Ларионов: Бардаков в Финляндии заступился за партнёра, этих вещей здесь быть не должно

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о работе с игроками национальной команды над дисциплиной.

«Необычный турнир, все находятся в одинаковых условиях. Хоккей непредсказуем в плане эмоций. Мы сделали подборку с прошлых чемпионатов мира по дисциплине, эмоциям. Мы должны осознать, что судейство будет канадское. Я не сторонник обсуждать судейство, судьи большие профессионалы, они хорошо делают свою работу. Все люди ошибаются, в том числе и тренеры, и игроки, с этим проблем нет. Вчера были небольшие не то что провокации, но грязная игра. Наши ребята держали удар. Похвалил Бардакова – в Финляндии он заступился за партнёра, здесь этих вещей быть не должно. Это чревато удалением, дисквалификацией.

Всем донесли, насколько важно быть дисциплинированным. Надеюсь, больших нарушений и высказываний в прессе не будет. Любое слово в адрес соперника, любое удаление за отмашку может перечеркнуть все старания коллектива в достижении цели», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.