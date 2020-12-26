Сборная России провела тренировку перед матчем с США на МЧМ-2021

Сборная России провела тренировку перед первым матчем на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 со сборной США.
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Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
Стартовый матч на турнире сборная России проведет 26 декабря со сборной США. Начало – 5:30 мск.
Перед стартом мирового первенства обе команды провели по одному контрольному матчу. Подопечные Игоря Ларионова с минимальным счётом проиграли сборной Канады (0:1), тогда как команда Нейта Лимана обыграла сборную Финляндии (3:2).
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