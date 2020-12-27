Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Канады в четвёртый раз в истории и впервые за 11 лет забила 16+ голов в матче МЧМ

Сборная Канады в четвёртый раз в истории и впервые за 11 лет забила 16+ голов в матче МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча молодёжного чемпионата мира в группе A между сборными Канады и Германии, в которой хозяева турнира одержали сокрушительную победу со счётом 16:2.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Канадцы забили 16 голов в одном матче турнира впервые с 2009 года, когда разгромили Латвию на групповом этапе МЧМ-2010 – 16:0. Всего в истории национальной команды на МЧМ это четвёртый случай с 16 или более голами в одном матче. Рекорд был установлен в 1985 году, когда «кленовые» забросили 18 шайб в матче МЧМ-1986 со сборной ГДР (18:2). Спустя год канадцы повторили это достижение, обыграв Польшу (18:3).

Рекорд МЧМ по количеству голов в одном матче принадлежит сборной Швеции. На МЧМ-1993 команда разгромила сборную Японии со счётом 20:1.

Молодёжная сборная Германии выставила на матч только 16 игроков. Остальные хоккеисты ушли на карантин после того, как у них был выявлен коронавирус.

Молодёжная сборная Канады разгромила Германию со счётом 16:2 в матче МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020