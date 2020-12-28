Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

В воскресенье, 27 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В третий игровой день было сыграно три матча.
Сборная Финляндии U20 — сборная Швейцарии U20 — 4:1.
Финны одержали вторую победу на МЧМ-2021 подряд. По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2).
Сборная Словакии U20 — сборная Канады U20 — 1:3.
Канадцы также продлили победную серию до двух матчей, с трудом переиграв словаков. В составе сборной Канады отличились Джордан Спенс, Филип Томасино (1+1) и Джек Куинн (пустые ворота).
Сборная Чехии U20 — сборная России U20 — 2:0.
Россияне потерпели первое поражение на МЧМ-2021 забросив ни одной шайбы в матче молодёжного чемпионата впервые с 2012 года. Голы забили Филип Коффер и Мартин Ланг.
Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Австрии. Матч состоится 30 декабря. Начало — в 5:30 мск.
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