Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

В воскресенье, 27 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В третий игровой день было сыграно три матча.

Сборная Финляндии U20 — сборная Швейцарии U20 — 4:1.

Финны одержали вторую победу на МЧМ-2021 подряд. По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2).

Сборная Словакии U20 — сборная Канады U20 — 1:3.

Канадцы также продлили победную серию до двух матчей, с трудом переиграв словаков. В составе сборной Канады отличились Джордан Спенс, Филип Томасино (1+1) и Джек Куинн (пустые ворота).

Сборная Чехии U20 — сборная России U20 — 2:0.

Россияне потерпели первое поражение на МЧМ-2021 забросив ни одной шайбы в матче молодёжного чемпионата впервые с 2012 года. Голы забили Филип Коффер и Мартин Ланг.

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Австрии. Матч состоится 30 декабря. Начало — в 5:30 мск.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии