Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В воскресенье, 27 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В третий игровой день было сыграно три матча.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборная Финляндии U20 — сборная Швейцарии U20 — 4:1.

Финны одержали вторую победу на МЧМ-2021 подряд. По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2).

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 1
Швейцария U20
0:1 Биаска (Фуст, Алленшпах) – 03:44' (5x5)   1:1 Лунделль (Симонтайваль) – 04:20' (5x5)   2:1 Пярссинен (Ниемеля, Ламберт) – 24:53' (5x4)   3:1 Рятю (Ламберт, Ниемеля) – 50:41' (5x4)   4:1 Симонтайваль (Лунделль, Хирвонен) – 56:49' (5x4)

Сборная Словакии U20 — сборная Канады U20 — 1:3.

Канадцы также продлили победную серию до двух матчей, с трудом переиграв словаков. В составе сборной Канады отличились Джордан Спенс, Филип Томасино (1+1) и Джек Куинн (пустые ворота).

U20 ЧМ-2021. Группа A
28 декабря 2020, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 3
Канада U20
0:1 Спенс (Томасино, Мерсер) – 04:08' (5x5)   0:2 Томасино (Козенс) – 56:25' (5x5)   1:2 Хромьяк (Файт, Немец) – 58:36' (6x4)   1:3 Куинн – 59:47' (en)

Сборная Чехии U20 — сборная России U20 — 2:0.

Россияне потерпели первое поражение на МЧМ-2021 забросив ни одной шайбы в матче молодёжного чемпионата впервые с 2012 года. Голы забили Филип Коффер и Мартин Ланг.

U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 0
Россия U20
1:0 Коффер (Рыхловски) – 36:38' (5x5)   2:0 Ланг – 45:07' (5x5)

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Австрии. Матч состоится 30 декабря. Начало — в 5:30 мск.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии
Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет
Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020