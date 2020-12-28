Главный тренер взрослой сборной Чехии: чешская молодёжка выиграла крупный матч

Главный тренер взрослой сборной Чехии Филип Пешан отреагировал на победу молодёжной сборной в матче с Россией на МЧМ-2021.
«Отличная командная игра, господа! Вы извлекли уроки из матча со шведами и выиграли крупный матч, как это исторически умеет чешская команда! Целеустремлённость, верность системе и высочайшая эффективность вратаря… Поздравляю!» — написал Пешан на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.
- 28 декабря 2020
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