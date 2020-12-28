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«Монреаль» подписал однолетний контракт с форвардом Кори Перри

«Монреаль» подписал однолетний контракт с форвардом Кори Перри
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Кори Перри, который находился в статусе свободного агента, подписал контракт с «Монреаль Канадиенс», информирует официальный сайт канадского клуба. Соглашение, согласно которому хоккеист заработает $ 750 тыс., рассчитано на один сезон.

На протяжении практически всей карьеры в НХЛ Перри выступал в составе «Анахайм Дакс», с которым в 2007 году завоевал Кубок Стэнли. В прошлом году канадский форвард играл за «Даллас Старз», вместе с которым дошёл до финала Кубка Стэнли. Подопечные Рика Боунесса в финале плей-офф в шестиматчевой серии уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

35-летний Перри в 57 матчах регулярного сезона-2019/2020 набрал 21 (5+16) очко. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов в 27 матчах.

«Монреаль» подписал однолетнее соглашение с Фроликом на $ 750 тыс.
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