Молодёжная сборная США уверенно обыграла Швецию в матче МЧМ-2021

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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась заключительная встреча групповой стадии турнира МЧМ-2021, в которой сборная США уверенно обыграла Швецию со счётом 4:0.

В составе американцев отличились Дрю Хеллесон, Тревор Зеграс, Райан Джонсон, Алекс Тюркотт. Вратарь сборной США Спенсер Найт провёл вторую сухую встречу на турнире, отразив в игре со шведами 27 бросков.

В четвертьфинале США встретится со сборной Словакии, а Швеция с Финляндией.

После поражения в дебютной встрече с Россией (5:3), сборная США одержала три победы кряду, обыграв Австрию (11:0), Чехию (7:0) и, соответственно, Швецию (4:0).

Для шведов это поражение стало вторым подряд на турнире. Ранее «Тре кунур» уступили в игре с Россией (3:4 ОТ). На старте турнира шведами были обыграны сборные Чехии (7:1) и Австрии (4:0).