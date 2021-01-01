Молодёжная сборная США уверенно обыграла Швецию в матче МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась заключительная встреча групповой стадии турнира МЧМ-2021, в которой сборная США уверенно обыграла Швецию со счётом 4:0.
В составе американцев отличились Дрю Хеллесон, Тревор Зеграс, Райан Джонсон, Алекс Тюркотт. Вратарь сборной США Спенсер Найт провёл вторую сухую встречу на турнире, отразив в игре со шведами 27 бросков.
В четвертьфинале США встретится со сборной Словакии, а Швеция с Финляндией.
После поражения в дебютной встрече с Россией (5:3), сборная США одержала три победы кряду, обыграв Австрию (11:0), Чехию (7:0) и, соответственно, Швецию (4:0).
Для шведов это поражение стало вторым подряд на турнире. Ранее «Тре кунур» уступили в игре с Россией (3:4 ОТ). На старте турнира шведами были обыграны сборные Чехии (7:1) и Австрии (4:0).
- 1 января 2021
-
08:35
-
08:12
-
08:09
-
08:05
-
08:00
-
07:58
-
07:57
-
06:40
-
05:00
-
04:33
-
04:20
-
00:39
-
00:29
- 31 декабря 2020
-
23:10
-
20:53
-
20:35
-
19:33
-
18:46
-
18:15
-
17:27
-
17:15
-
16:56
-
16:31
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
11:55
-
11:30
-
11:15