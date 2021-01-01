Канарейкин — о Германии: Россия сильнее по всем статьям, но важно помнить финал ОИ-2018

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от четвертьфинала МЧМ-2021 между молодёжными сборными России и Германии.

«К четвертьфинальной встрече нужно подойти с уважением к сопернику, но со знанием, что эту игру мы будем контролировать с первых минут. При должном настрое, а другого и быть не должно, мы должны переиграть немцев и пройти в полуфинал чемпионата. Наша сборная сильнее по всем статьями.

В составе Германии есть игроки, которые достаточно высоко котируются на молодёжном драфте. В такой ответственный момент важно вспомнить финал Олимпиады 2018 года, когда наша сборная в очень тяжёлой ситуации смогла собраться и переиграть немцев.

Видел, как американская телекомпания вместо России написала в титрах «Название страны». На это, конечно, неприятно смотреть. Но не стоит обращать внимания на подобные вещи. Такие трюки не должны входить в голову ребят. Нужно спокойно выполнять свою работу», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.