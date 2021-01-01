Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2021?
Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.
Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда заняла второе место в группе, расположившись после команды США, которая набрала девять очков в четырёх встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу стала сборная Германии.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто сыграет в финале молодёжного чемпионата мира — 2021?».
Встреча между сборными России и Германии состоится 2 января. Начало запланировано на 20:00 мск.
Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021
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