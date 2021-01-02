Тренер Чехии — о матче с канадцами: Россию потряс наш план «Б», но пока не открываю карты

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Карел Млейнек поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала МЧМ 2021 со сборной Канады.

«Что потрясло сборную России в матче с нами, так это план «Б». План «А» мы тоже показали на турнире. Но не хочу сейчас раскрывать карты полностью. Каждая победа на таком тяжёлом турнире — это хорошо, в том числе и над Австрией. Мы можем биться со всеми, просто нужно играть в свой хоккей. У нас есть шанс пройти дальше, кто бы ни был соперник», — приводит слова Млейнека Blesk.

Стоит добавить, что чешские журналисты скептически оценили фразу про план «А», напомнив про первый матч сборной Чехии на турнире. Тогда чехи сыграли в атакующий хоккей со сборной Швеции и проиграли со счётом 1:7. Напомним, чехи выиграли у сборной России со счётом 2:0, продемонстрировав исключительно оборонительную игру.