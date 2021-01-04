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Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2021

Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

5 января в плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2021 запланированы полуфинальные встречи. Сборная России начнёт игровой день матчем с командой Канады.

2:00 мск. Канада U20 — Россия U20;

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

5:30 мск. США — Финляндия;

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 05:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

В четвертьфинальном раунде сборная России в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1), финны отыгрались с 0:2 и вырвали победу у сборной Швеции (3:2), забросив победную шайбу за 25 секунд до завершения третьего периода, в свою очередь канадцы уверенно обыграли команду Чехии (3:0).

«При явном подсуживании МЧМ себя дискредитирует». Что может ждать Россию в полуфинале
Постоянные эксперты «Чемпионата» призывают канадских арбитров к справедливому судейству и дают советы нашей команде.
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