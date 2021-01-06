Сборная США после победы на МЧМ сфотографировалась с мусорным баком с логотипом Канады

Хоккеисты сборной США после победы на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне сделали групповое фото рядом с контейнером, выглядящим как мусорный бак, с логотипом их соперника по финалу — сборной Канады, сообщает обозреватель TSN Райан Ришауг.

Фото доступно в «твиттере» Райана Ришауга.

Сборная США в финальном матче победила Канаду со счётом 2:0. Первую шайбу забросил нападающий Алекс Тюркотт. В начале второго периода преимущество американцев закрепил форвард Тревор Зеграс.

Сборная России в матче за третье место проиграла Финляндии со счётом 1:4. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).