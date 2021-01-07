Михеев — о рекламе супов: играть в хоккей гораздо легче, чем быть актёром перед камерой

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о том, как снялся в рекламе супов.
«После своего первого матча в НХЛ я сказал, что не понимаю, почему канадцы не любят так сильно суп, как в России. И в итоге получилось, что я начал рекламировать компанию по производству супов. Это мой первый опыт, когда я снимаюсь в рекламе. Но мне всё понравилось, и процесс был интересным. В одном из рекламных роликов даже участвовала моя мама. И знаете, играть в хоккей гораздо легче, чем быть актёром перед камерой.
Я никогда раньше не играл в розыгрыше Кубка Стэнли. Но сейчас увидел, что это такое. И начал понимать, как мы можем стать лучше, в чём должны прибавить. Нужно улучшать свою игру, чтобы помочь команде в будущем. В чём могу стать сильнее лично я? Матчи плей-офф проходят под большим прессингом, там еще выше скорости, и важна хорошая физика. Поэтому ты понимаешь, что должен быть к этому готов», — приводит слова Михеева пресс-служба НХЛ.
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