Михеев: чем больше русских в команде, тем интереснее

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал, как готовится к сезону, а также поделился мнением о том, каково играть вместе с соотечественниками.



«Чем больше русских, тем интереснее. У нас дружный коллектив, все друг другу помогают. Когда я пришёл, русских было не так много, но я всё равно влился в состав без проблем. А насчёт стиля игры — мы все работаем, понимая, в чём нужно прибавлять. Скорость, физика, борьба — всё, как я уже говорил.



У меня всё хорошо с рукой, и я отлично себя чувствую. Я играл в плей-офф в августе, и уже тогда рука полностью восстановилась. По ней сейчас нет никаких вопросов. Я закачал все мышцы, прошёл реабилитацию», — приводит слова Михеева пресс-служба НХЛ.

Михеев: Барабанов — очень хороший парень. Он прекрасно сохраняет шайбу в углах площадки