НХЛ не планирует сохранять канадский дивизион после сезона-2020/2021
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не заинтересована в дальнейшем сохранении канадского дивизиона после сезона-2020/2021. Он был создан для того, чтобы избежать затруднений при пересечении границы между США и Канадой в условиях пандемии коронавируса.
«Хотим ли мы сохранить его в дальнейшем? Нет, всё как раз наоборот. У нас есть желание как можно быстрее вернуться к обычному разделению. В этом сезоне есть ряд уникальных моментов, которые добавляют интереса. Безусловно, канадский дивизион – один из них», – цитирует Дэйли The Score.
Отметим, что канадский дивизион в НХЛ уже существовал в период с 1926 по 1938 год. При этом в нем постоянно выступала и одна американская команда – «Нью-Йорк Американс».
Все дивизионы НХЛ в сезоне-2020/2021 будут иметь спонсорские названия
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