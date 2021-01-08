Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ не планирует сохранять канадский дивизион после сезона-2020/2021

НХЛ не планирует сохранять канадский дивизион после сезона-2020/2021
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не заинтересована в дальнейшем сохранении канадского дивизиона после сезона-2020/2021. Он был создан для того, чтобы избежать затруднений при пересечении границы между США и Канадой в условиях пандемии коронавируса.

«Хотим ли мы сохранить его в дальнейшем? Нет, всё как раз наоборот. У нас есть желание как можно быстрее вернуться к обычному разделению. В этом сезоне есть ряд уникальных моментов, которые добавляют интереса. Безусловно, канадский дивизион – один из них», – цитирует Дэйли The Score.

Отметим, что канадский дивизион в НХЛ уже существовал в период с 1926 по 1938 год. При этом в нем постоянно выступала и одна американская команда – «Нью-Йорк Американс».

Все дивизионы НХЛ в сезоне-2020/2021 будут иметь спонсорские названия
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021