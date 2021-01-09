«Тампа» начнёт сезон без фанатов на трибунах из-за распространения коронавируса в штате

Команда Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» начнёт сезон без болельщиков на трибунах из-за опасений распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте «молний».



«Мы откроем сезон-2020/2021 без фанатов из-за опасений, вызванных недавним ростом числа случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций в округе Хиллсборо и на западе центральной Флориды», — говорится в сообщении.



Сообщалось, «Тампа» планировала заполнять арену на 23% — это около 3,9 тыс. фанатов.



Напомним, 8 января у шестерых игроков и двух сотрудников «Даллас Старз» подтвердились положительные результаты тестов на COVID-19. В качестве меры предосторожности учебные помещения клуба в течение нескольких дней будут закрыты. НХЛ пересмотрит расписание регулярного чемпионата для «Далласа». Ожидается, что команда не сможет открыть сезон до вторника, 19 января.



Кроме того, «Коламбус Блю Джекетс» из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по COVID-19 не допустил ряд игроков к запланированной тренировке. «Питтсбург Пинвингз» отменил тренировку, назначенную на 9 января.

У шестерых игроков «Далласа» обнаружен коронавирус, НХЛ пересмотрит расписание для клуба