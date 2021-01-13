Семёнов — об игре с Ковальчуком: каждая смена с ним – огромный опыт и учёба

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал о впечатлениях от игры в одном звене с Ильёй Ковальчуком.

«Да, в некоторых матчах и эпизодах выходил в одном звене с Ильёй. Ковальчук – легенда российского хоккея, каждая смена рядом с ним – огромный опыт и учёба. Очень рад, что у нас уже было несколько голевых комбинаций.

На льду в первую очередь бросаются в глаза его мастерство и опыт. А в раздевалке Ковальчук – это энергетика, хорошее настроение, позитив. Илья показывает нам, как делать своё дело профессионально и с улыбкой, в правильной атмосфере», – цитирует Семёнова Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-5» и восьми минутах штрафного времени.