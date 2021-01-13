Салливан: Малкин входит в число хоккеистов, которые определяют лицо целого поколения
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил наследие российского хоккеиста Евгения Малкина. Предстоящий сезон станет для воспитанника магнитогорского хоккея 15-м в клубе и лиге.
«Он оставит свой след в истории клуба. Он входит в число хоккеистов, которые определяют лицо целого поколения, и был одним из лучших в нём в течение 10 с лишним лет. И ему хочется снова добиться успеха. Я это вижу.
То же самое можно сказать обо всех наших лидерах: Сиде (Кросби. — Прим. «Чемпионата»), Летанге. Они хотят выиграть Кубок ещё раз и понимают, что такой шанс у них есть. И не хотят его упустить. Вот их мотивация. Их желание быть лучшими помогло им оставить след в истории», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.
Малкин: могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация
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