Салливан: Малкин входит в число хоккеистов, которые определяют лицо целого поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил наследие российского хоккеиста Евгения Малкина. Предстоящий сезон станет для воспитанника магнитогорского хоккея 15-м в клубе и лиге.

«Он оставит свой след в истории клуба. Он входит в число хоккеистов, которые определяют лицо целого поколения, и был одним из лучших в нём в течение 10 с лишним лет. И ему хочется снова добиться успеха. Я это вижу.

То же самое можно сказать обо всех наших лидерах: Сиде (Кросби. — Прим. «Чемпионата»), Летанге. Они хотят выиграть Кубок ещё раз и понимают, что такой шанс у них есть. И не хотят его упустить. Вот их мотивация. Их желание быть лучшими помогло им оставить след в истории», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.