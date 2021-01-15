Маркус Фолиньо: Капризов делает вещи из ничего. Он будет большим игроком для «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) прокомментировал дебют российского нападающего Кирилла Капризова в лиге.

«Знаете, когда вокруг парня столько шумихи, есть беспокойство, что он может потеряться в ней. Но это не случай Капризова. Кирилл делает вещи из ничего. Он будет большим игроком для „Миннесоты“, — цитирует Фолиньо журналист Дэйн Мизутани.

Капризов установил рекорд НХЛ, став первым новичком за всю историю лиги, сумевшим набрать три очка в дебютном матче, при этом отличившись в овертайме. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.