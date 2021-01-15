Паризе: Капризов заслужил гол в овертайме. Он провёл действительно отличный матч

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) прокомментировал дебют российского нападающего Кирилла Капризова в лиге.
«Он играл в хоккей, когда шайба находилась на крюке его клюшки. Он играл в защите, чтобы забрать шайбу, когда ей владел соперник. В овертайме он удачно воспользовался отскоком и выиграл матч для команды. Кирилл заслужил заброшенную шайбу. Он провёл действительно отличный матч», — цитирует Паризе The Athletic.
23-летний Капризов с ходу установил рекорд «Миннесоты». Кирилл стал первым игроком в истории клуба, набравшим три очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.
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