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Паризе: Капризов заслужил гол в овертайме. Он провёл действительно отличный матч

Паризе: Капризов заслужил гол в овертайме. Он провёл действительно отличный матч
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) прокомментировал дебют российского нападающего Кирилла Капризова в лиге.

«Он играл в хоккей, когда шайба находилась на крюке его клюшки. Он играл в защите, чтобы забрать шайбу, когда ей владел соперник. В овертайме он удачно воспользовался отскоком и выиграл матч для команды. Кирилл заслужил заброшенную шайбу. Он провёл действительно отличный матч», — цитирует Паризе The Athletic.

23-летний Капризов с ходу установил рекорд «Миннесоты». Кирилл стал первым игроком в истории клуба, набравшим три очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что ему больше всего понравилось в игре Капризова
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