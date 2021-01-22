Главный тренер «Кузнецких Медведей» рассказал о состоянии игрока, потерявшего сознание

Исполняющий обязанности главного тренера «Кузнецких Медведей» Константин Турукин прокомментировал ситуацию с нападающим Демидом Паничкиным, который потерял сознание в матче с «Омскими Ястребами» (1:4).



«Демид пришёл в сознание, врачи обеих команд сразу выскочили к нему.



Сейчас ему перебинтовали голову, он пришёл в себя, его повезли на обследование в больницу. Ждём дальнейшей информации.



Что касается эпизода и действий игрока соперника, то сложно даже слова подобрать. Мягко говоря, неспортивное поведение, такого в хоккее не должно быть», — приводит слова Турукина «Р-Спорт».



Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов.



В результате драки Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.

Игрок «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд. Тот потерял сознание