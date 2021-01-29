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41-летний Патрик Марло вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам

41-летний Патрик Марло вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс» (0:0 после двух периодов).

Этот матч стал 1731-м в лиге для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло. 41-летний форвард вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам в лиге, повторив достижение Рона Фрэнсиса. Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733).

Марло был выбран в первом раунде драфта НХЛ-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул», 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.

Марло стал пятым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей за карьеру в лиге
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