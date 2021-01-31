Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», совершив проход через всю площадку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 4:3.

Примечателен эпизод, случившийся на 27-й минуте встречи. Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид, получив шайбу у ворот своей команды, поначалу обошёл одного игрока «кленовых листьев». Затем на его пути оказалось трое хоккеистов «Торонто», однако благодаря быстрой работой рук он смог обыграть их, выйдя «один на один» с голкипером. Продолжая движение уже на одном коньке, Макдэвид смог нанести точный бросок. Фредерик Андерсен не смог выручить свою команду.

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В овертайме Макдэвид оформил дубль, принеся «Эдмонтону» победу.