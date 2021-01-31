Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», совершив проход через всю площадку
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 4:3.
Примечателен эпизод, случившийся на 27-й минуте встречи. Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид, получив шайбу у ворот своей команды, поначалу обошёл одного игрока «кленовых листьев». Затем на его пути оказалось трое хоккеистов «Торонто», однако благодаря быстрой работой рук он смог обыграть их, выйдя «один на один» с голкипером. Продолжая движение уже на одном коньке, Макдэвид смог нанести точный бросок. Фредерик Андерсен не смог выручить свою команду.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
В овертайме Макдэвид оформил дубль, принеся «Эдмонтону» победу.
«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Торонто», «Монреаль» уступил «Калгари»
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
08:53
-
08:48
-
08:39
-
08:35
-
08:34
-
08:15
-
08:01
-
07:32
-
07:24
-
07:06
-
06:55
-
06:49
-
06:32
-
06:19
-
06:07
-
05:52
-
05:43
-
04:55
-
04:45
-
04:32
-
03:59
-
02:52
-
02:42
- 30 января 2021
-
23:51
-
23:22
-
23:08
-
22:57
-
22:37
-
22:19
-
21:51
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
20:38
-
20:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам