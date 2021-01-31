«Колорадо» забил курьёзный гол рикошетом от лежащей клюшки голкипера

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.
В ходе атаки на 4-й минуте встречи игроки «Эвеланш» вынудили голкипера «дикарей» Каапо Кяхкёнена выронить клюшку из рук. Шайба осталась в зоне, и на синей линии её подхватил Логан О'Коннор. Сблизившись с воротами, нападающий нанёс бросок. Шайба сначала задела одного из игроков «Миннесоты» и полетела мимо створа ворот, однако затем, попав в клюшку Кяхкёнену, лежащую на пятачке, изменила направление и попала в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
У «Колорадо» голы на счету Логана О’Коннора, Йоонаса Донского, Микко Рантанена, Брэндона Саада и Джей Ти Комфера.
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