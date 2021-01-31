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Защитник «Торонто» — о голе Макдэвида: Коннор — великий игрок

Защитник «Торонто» — о голе Макдэвида: Коннор — великий игрок
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джастин Холл прокомментировал эффектный гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Думаю, мы могли бы разные вещи сделать по-другому. Нападающий мог бы немного лучше сыграть в центре площадки, я мог бы лучше подтолкнуть его в другом направлении или, может быть, выдвинуться вперёд, чтобы, по крайней мере, попытаться его преследовать. Но это сложная задача, когда играешь против Макдэвида. Он особенный игрок. Когда Коннор получает время и пространство, он очень опасен. И, честно говоря, ты не обращаешь на это внимания и говоришь: «Он великий игрок", — приводит слова Холла пресс-служба НХЛ.

Напомним, Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», совершив проход через всю площадку.

Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», совершив проход через всю площадку
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