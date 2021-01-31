«Баффало» — «Нью-Джерси»: Вуд вывел гостей вперёд, забив гол за 0,6 секунды до сирены
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на арене «Кибэнк-центр» в Баффало (США) принимает «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3, идёт третий период).
Третью шайбу «Дэвилз» в концовке второго периода забросил нападающий Майлз Вуд. 25-летний форвард поразил ворота Картера Хаттона за 0,6 секунды до сирены. Этот гол стал для Вуда четвёртым в сезоне. Ему ассистировал Янне Куокканен.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В этой встрече в составе «Дэвилз» дебютировал российский нападающий Михаил Мальцев. 22-летний хоккеист играет во втором звене команды с Павлом Захой и Никитой Гусевым.
Михаил Мальцев дебютировал за «Нью-Джерси» в матче с «Баффало»
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