«Баффало» — «Нью-Джерси»: Вуд вывел гостей вперёд, забив гол за 0,6 секунды до сирены

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на арене «Кибэнк-центр» в Баффало (США) принимает «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3, идёт третий период).

Третью шайбу «Дэвилз» в концовке второго периода забросил нападающий Майлз Вуд. 25-летний форвард поразил ворота Картера Хаттона за 0,6 секунды до сирены. Этот гол стал для Вуда четвёртым в сезоне. Ему ассистировал Янне Куокканен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече в составе «Дэвилз» дебютировал российский нападающий Михаил Мальцев. 22-летний хоккеист играет во втором звене команды с Павлом Захой и Никитой Гусевым.