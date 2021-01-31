«Нью-Джерси» прервал серию поражений, победив в гостях «Баффало»

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) и завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) в пользу подопечных Линди Раффа.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Майкл Маклауд, который оформил дубль, забросив победную шайбу. Три очка в составе «Нью-Джерси» набрал Майлз Вуд (2+1). У «Баффало» отличились Кёртис Лазар, Расмус Далин и Расмус Ристолайнен.

Российский защитник «Дэвилз» Дмитрий Куликов окончил матч с показателем полезности «+3». Никита Гусев совершил 2 броска и не отметился результативными действиями. Михаил Мальцев провёл на льду 10 минут 20 секунд.

Таким образом, «Дэвилз» прервали серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в гостях встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» в Нью-Йорке — с «Айлендерс». Обе встречи состоятся 3 февраля.