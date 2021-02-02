Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Действующий обладатель «Везины» Хеллебайк пропустил гол после броска от чужой синей линии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» переиграл «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Джеффа Уорда.

После первого периода «Виннипег» вёл с комфортным счётом 2:0, но уже спустя семь секунд после начала второго отрезка «Калгари» забил один из самых курьёзных голов этого сезона. Канадский защитник «огоньков» Крис Танев застал врасплох американского голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка. Действующий обладатель «Везины» Хеллебайк пропустил гол после броска от чужой синей линии.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В минувшем сезоне голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. Его конкурентами были россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и финн Туукка Раск («Бостон Брюинз»).