Григоренко забросил вторую шайбу в сезоне за «Коламбус» в игре с «Далласом»
В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». К середине 3-го периода гости ведут в счёте – 5:3.
На старте заключительного игрового отрезка основного времени матча «Коламбус», уступая в счёте 1:5, сократил отставание благодаря заброшенной шайбе 26-летнего российского форварда Михаила Григоренко, поразившего ворота Джейка Эттингера после неожиданного добивания из-за ворот. Голевая передача на счету Эрика Робинсона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео в «твиттере» «Коламбуса».
Для Григоренко эта заброшенная шайба стала 2-й в текущем сезоне, также на его счету 1 результативная передача при показателе полезности «-3».
Михаил Григоренко забросил первую шайбу за «Коламбус», поразив ворота «Тампы»
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