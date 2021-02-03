Григоренко забросил вторую шайбу в сезоне за «Коламбус» в игре с «Далласом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». К середине 3-го периода гости ведут в счёте – 5:3.

На старте заключительного игрового отрезка основного времени матча «Коламбус», уступая в счёте 1:5, сократил отставание благодаря заброшенной шайбе 26-летнего российского форварда Михаила Григоренко, поразившего ворота Джейка Эттингера после неожиданного добивания из-за ворот. Голевая передача на счету Эрика Робинсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео в «твиттере» «Коламбуса».

Для Григоренко эта заброшенная шайба стала 2-й в текущем сезоне, также на его счету 1 результативная передача при показателе полезности «-3».