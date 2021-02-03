Григоренко: приятно набирать очки, это поможет почувствовать уверенность

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:6).
«Мы старались играть как можно проще, меньше терять шайбу и лучше играть в единоборствах. Это помогло нам в третьем периоде, будем стараться извлечь этот позитив из этого матча. Лично для меня приятно набирать очки, это поможет почувствовать уверенность», — сказал Григоренко.
Россиянин был признан третьей звездой матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка, и в его активе теперь 4 (2+2) балла в 11 матчах. Примечательно, что Григоренко провёл на льду всего 9 минут 16 секунд (показатель полезности «+1»), став единственным форвардом «мундиров», не выходившим на лёд в спецбригадах. Он поразил ворота единственным броском, также допустил одну потерю.
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