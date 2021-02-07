Варламов: весь день радовался, просто думая о матче. Это большое достижение

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился впечатлениями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3), который стал у него 500-м за карьеру в лиге.

«Конечно, очень рад, что победедили, но также по-настоящему счастлив, что наконец-то провёл 500-й матч. Сегодня весь день радовался, просто думая о матче. С нетерпением его ждал. Это большое достижение как для меня, так и моей семьи.

Хочу поблагодарить всех тренеров и персонал, всех, кто работал со мной и был частью этих пяти сотен встреч. Нам нужна была эта победа. Соперник сегодня играл с хорошим настроем, у них отличная атака. Но нам удалось одержать важную победу», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге