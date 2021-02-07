«Металлург» впервые в истории одержал 10 чистых побед подряд в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Таким образом, «Металлург» одержал 10-ю победу подряд в основное время. Магнитогорцы обыграли минское «Динамо» (4:2), «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1), рижское «Динамо» (5:3), «Автомобилист» (5:3), «Спартак» (3:1), «Йокерит» (5:1), «Ак Барс» (3:0) и дважды «Барыс» (3:1 и 3:2). Это достижение впервые покорилось уральскому клубу.

Самая продолжительная победная серия магнитогорского «Металлурга» в истории КХЛ насчитывает 13 матчей. Это произошло в сезоне-2008/2009.