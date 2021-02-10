Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал, почему Малкин досрочно завершил тренировку

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал досрочное завершение тренировки нападающим Евгением Малкиным.
«У Жени было раздражение в глазу, это его беспокоило. Мы сняли его со льда из соображений осторожности», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Напомним, российский нападающий досрочно завершил тренировку «Пингвинз». Он покинул площадку и больше не выходил на лёд.
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Малкин в 11 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности "-2".
«Питтсбург» в 11 матчах набрал 11 очков. Команда занимает 5-е место в Восточном дивизионе.
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