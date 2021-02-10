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Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал, почему Малкин досрочно завершил тренировку

Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал, почему Малкин досрочно завершил тренировку
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал досрочное завершение тренировки нападающим Евгением Малкиным.

«У Жени было раздражение в глазу, это его беспокоило. Мы сняли его со льда из соображений осторожности», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Напомним, российский нападающий досрочно завершил тренировку «Пингвинз». Он покинул площадку и больше не выходил на лёд.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Малкин в 11 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности "-2".

«Питтсбург» в 11 матчах набрал 11 очков. Команда занимает 5-е место в Восточном дивизионе.

Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»
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