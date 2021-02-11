Лукоянов: «Ак Барс» сейчас латает дыры – работаем над тем, что не получается

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о работе казанского клуба во время перерыва на матчи сборных.

«Над какими компонентами «Ак Барс» работает во время паузы в чемпионате? Мы тренируем тактические моменты, игру в обороне. Беготни нет, физически мы готовы. Есть время залечить болячки перед серьёзными играми. Сейчас латаем дыры – работаем именно над тем, что не получается. В основном – по одной тренировке в день, всё в спокойном режиме.

У нас ещё есть время, есть игры, и мы приложим все усилия, будем работать над теми компонентами, которые надо исправить. Что касается удалений, то все знают, что любое удаление может стоить матча и серии, поэтому сейчас надо поработать над этим. Над игрой в неравных составах тоже работаем, чтобы с первых попыток всё забивалось.

Осталось ещё шесть игр. Впереди паровоза бежать не нужно. Эти шесть игр надо провести на хорошей ноте, чтобы всё было ровно, и уже потом со спокойной душой и хорошим настроем вступить в последнюю стадию. Не оголтелыми, а с холодной головой и горячим сердцем (улыбается).

Будут ли оставшиеся шесть матчей хорошей проверкой перед плей-офф? Да, естественно. Эти игры будут на уровне плей-офф. Будет видно, где чего не хватает или, наоборот, есть излишки чего-то. За эти шесть матчей нужно будет привести игру команды в порядок и сыграть на хорошем уровне, с желанием.

Будет ли на «Салават Юлаев» особый настрой после январского матча? Можно и так сказать. Сейчас любая игра будет серьёзной. Мы все видим, как Рига борется. И она не просто борется, а играет в хоккей. Смотрел их матч с Омском, там счёт был не по игре, они молодцы, очень хорошо бились. В Риге тоже будет не очень просто», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.