Лукоянов: «Ак Барс» сейчас латает дыры – работаем над тем, что не получается

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о работе казанского клуба во время перерыва на матчи сборных.
«Над какими компонентами «Ак Барс» работает во время паузы в чемпионате? Мы тренируем тактические моменты, игру в обороне. Беготни нет, физически мы готовы. Есть время залечить болячки перед серьёзными играми. Сейчас латаем дыры – работаем именно над тем, что не получается. В основном – по одной тренировке в день, всё в спокойном режиме.
У нас ещё есть время, есть игры, и мы приложим все усилия, будем работать над теми компонентами, которые надо исправить. Что касается удалений, то все знают, что любое удаление может стоить матча и серии, поэтому сейчас надо поработать над этим. Над игрой в неравных составах тоже работаем, чтобы с первых попыток всё забивалось.
Осталось ещё шесть игр. Впереди паровоза бежать не нужно. Эти шесть игр надо провести на хорошей ноте, чтобы всё было ровно, и уже потом со спокойной душой и хорошим настроем вступить в последнюю стадию. Не оголтелыми, а с холодной головой и горячим сердцем (улыбается).
Будут ли оставшиеся шесть матчей хорошей проверкой перед плей-офф? Да, естественно. Эти игры будут на уровне плей-офф. Будет видно, где чего не хватает или, наоборот, есть излишки чего-то. За эти шесть матчей нужно будет привести игру команды в порядок и сыграть на хорошем уровне, с желанием.
Будет ли на «Салават Юлаев» особый настрой после январского матча? Можно и так сказать. Сейчас любая игра будет серьёзной. Мы все видим, как Рига борется. И она не просто борется, а играет в хоккей. Смотрел их матч с Омском, там счёт был не по игре, они молодцы, очень хорошо бились. В Риге тоже будет не очень просто», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.
- 11 февраля 2021
-
19:20
-
18:49
-
18:36
-
18:01
-
17:43
-
16:45
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:20
-
11:00
-
10:36
-
10:06
-
09:45
-
09:25
-
08:51
-
08:15
-
07:24
-
07:00
-
06:34
-
06:26