Салливан: отличный матч Малкина, все элементы игры были на высоте

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) прокомментировал спасительный гол российского форварда Евгения Малкина, который перевёл матч в овертайм за 18 секунд до конца основного времени.

«У Евгения сегодня отличный матч, все элементы игры были на высоте. Мы хорошо работали при игре шесть на пять, усложнили работу вратарю, закрыв обзор. Летанг сделал отличный пас, а Джино бросил «из рулевой рубки». У него отличный бросок», — сказал Салливан после матча.

Это поражение стало для «Айлендерс» первым после двух подряд побед, а «Питтсбург» победил после двух подряд проигранных встреч. Следующие матчи 14 и 17 февраля «Пингвинз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 14 февраля примет «Бостон Брюинз».