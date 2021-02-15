Салливан — о 6:3 с «Вашингтоном»: ни на одном отрезке матча «Питтсбург» не сыграл идеально
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).
«Многое могло понравится в нашей игре сегодня, мы усердно работали. Мы приложили большие усилия. В то же время ни на одном отрезке матча мы не сыграли идеально», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.
В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз (пустые ворота) и Сидни Кросби (пустые ворота). У «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём.
Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал «Вашингтон» в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. У обоих клубов по 15 очков в 13 играх – они делят 4-ю и 5-ю позиции.
Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
08:53
-
08:33
-
05:50
-
03:39
-
01:54
-
01:47
-
01:32
- 14 февраля 2021
-
23:55
-
23:42
-
22:45
-
22:24
-
22:00
-
21:47
-
21:02
-
20:52
-
20:19
-
19:45
-
19:27
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:25
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:18
-
17:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам