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Салливан — о 6:3 с «Вашингтоном»: ни на одном отрезке матча «Питтсбург» не сыграл идеально

Салливан — о 6:3 с «Вашингтоном»: ни на одном отрезке матча «Питтсбург» не сыграл идеально
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

«Многое могло понравится в нашей игре сегодня, мы усердно работали. Мы приложили большие усилия. В то же время ни на одном отрезке матча мы не сыграли идеально», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.

В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз (пустые ворота) и Сидни Кросби (пустые ворота). У «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём.

Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал «Вашингтон» в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. У обоих клубов по 15 очков в 13 играх – они делят 4-ю и 5-ю позиции.

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