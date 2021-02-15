Тренер «Ак Барса» рассказал, как команда провела перерыв в чемпионате

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке команды к матчу с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 15 февраля. Начало – в 20:30 мск.

«Как команда провела перерыв в чемпионате? Мы готовились, залечили травмы. Работали над тактическими моментами, большинством. У нас остался последний этап регулярного чемпионата, будут тяжёлые встречи. Хорошо, что четыре матча из шести проведём дома.



Рижское «Динамо»? Трудный соперник. Мы проиграли им дома, понимаем, что сегодня будет непростой матч. Рига дома играет активно, поэтому нам нужно уделить внимание выходам из зоны, стараться хватать поменьше удалений. Надо сыграть друг за друга, только так можно победить.



По утренней раскатке сложилось впечатление, что команда настроена взять реванш? Лёд покажет, посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, что все отнесутся серьёзно к этой встрече. Самое главное — выполнять то, о чём мы договариваемся.



В паузу работали над большинством? Работа спецбригад — ключевой фактор сейчас. Мы понимаем, что следующая встреча у нас с Уфой, и помним, как сыграли там в январе. Поэтому уделяем этому внимание», — приводит слова Горбенко пресс-служба клуба.