Сорокин — о первом шат-ауте в НХЛ: конечно, я чувствую себя лучше, чем месяц назад

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:0).
«Я чувствую себя хорошо. Не так много работы в первом периоде и во втором. Я остался в игре, а партнёры мне помогали. Когда постоянно играешь, будешь чувствовать себя лучше каждый день. Конечно, я чувствую себя лучше, чем месяц назад», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ в русской версии.
Авторами заброшенных шайб в составе «островитян» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив 20 бросков из 20. 25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.
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