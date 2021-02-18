Брагин: «Динамо» играло жёстко, а СКА надо было самому навязывать агрессивную игру

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).
«Неважный первый период, со второго включились. Игра была близка к плей-оффной, много борьбы, в такой ситуации на первый план выходит характер. Неправильно мы играли в первом периоде, соперник играл жёстко, сам шёл в контакт, а нам надо было самим навязывать такую агрессивную игру. Со второго периода мы включились и шла равная борьба. При 2:0 «Динамо» сыграло по счёту, упростило всё и выиграло. Будем работать дальше.
Пришлось взять таймаут, потому что противник долго играл в нашей зоне, наша пятёрка устала, и надо было сказать, как правильно играть в этой ситуации. Вообще, второй период с нашей стороны получился очень хорошим. Не жалели в концовке, что израсходовали тайм-аут, мы были готовы к игре «шесть на пять». Ключевым моментом было «пять на три», надо было забивать, повести в счёте, там была бы другая игра.
Почему не сработало большинство, когда две минуты играли «пять на три»? Да, сегодня не сработало, чуть-чуть неправильная была расстановка. Будем работать над этим.
Мы будем готовить команду к таким жёстким играм, какие будут в плей-офф», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 февраля 2021
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