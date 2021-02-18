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Брагин: «Динамо» играло жёстко, а СКА надо было самому навязывать агрессивную игру

Брагин: «Динамо» играло жёстко, а СКА надо было самому навязывать агрессивную игру
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Неважный первый период, со второго включились. Игра была близка к плей-оффной, много борьбы, в такой ситуации на первый план выходит характер. Неправильно мы играли в первом периоде, соперник играл жёстко, сам шёл в контакт, а нам надо было самим навязывать такую агрессивную игру. Со второго периода мы включились и шла равная борьба. При 2:0 «Динамо» сыграло по счёту, упростило всё и выиграло. Будем работать дальше.

Пришлось взять таймаут, потому что противник долго играл в нашей зоне, наша пятёрка устала, и надо было сказать, как правильно играть в этой ситуации. Вообще, второй период с нашей стороны получился очень хорошим. Не жалели в концовке, что израсходовали тайм-аут, мы были готовы к игре «шесть на пять». Ключевым моментом было «пять на три», надо было забивать, повести в счёте, там была бы другая игра.

Почему не сработало большинство, когда две минуты играли «пять на три»? Да, сегодня не сработало, чуть-чуть неправильная была расстановка. Будем работать над этим.

Мы будем готовить команду к таким жёстким играм, какие будут в плей-офф», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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