Салливан: «Питтсбург» добивается прогресса. Стремимся к тому, чтобы набрать обороты

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

«На мой взгляд, мы добиваемся прогресса. Одна из вещей, о которых мы говорим с нашими игроками, — это просто стараться становиться лучше каждый день, учиться на собственном опыте и пытаться расти как команда.

Мы стремимся к тому, чтобы набрать обороты и добиться более стабильных результатов и более стабильной игры. И сегодняшний матч потребовал приложить усилия всего нашего состава.

Мы пытаемся найти баланс состава. Важно иметь хороший баланс, чтобы постоянно побеждать. Мы попытались внести некоторые коррективы перед сегодняшней игрой, чтобы получить более эффективный баланс во всех четырёх тройках нападения. И как мне показалось, сегодня они действительно смотрелись эффективнее», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.