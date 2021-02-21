Орлов — об 1:4 в матче с «Рейнджерс»: игроки «Вашингтона» просто сопровождали соперника

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4). В концовке второго периода российский хоккеист сделал счёт 1:3, забив первый гол с марта 2020 года.

«Когда забиваешь на последней минуте, надеешься, что в следующем периоде будешь играть намного лучше и жестче, но нам не удалось, мы не показали свою игру. В своей зоне мы были недостаточно быстры и просто сопровождали соперника. Надо быть резче, быстрее и играть лучше», – цитирует Орлова официальный сайт НХЛ в русской версии.

Героями матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, отдавшие по две результативные передачи, а также канадский форвард Райан Строум, набравший 2 (1+1) очка. По одной шайбе в «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Мика Зибанеджад.